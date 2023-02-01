У мережі поширюють фейк щодо причини авіакатастрофи в Броварах

У соцмережах розповсюджується фейковий документ щодо причини авіакатастрофи у Броварах, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Працює російське ІПСО! У соцмережах та на пропагандистських каналах кремля оперативно з’явився та розповсюджується фейковий документ щодо причини катастрофи вертольота Super Puma в Броварах», — йдеться у повідомленні.

Повітряні сили зазначили, що навіть ініціали командувача ПвК Центр пропагандисти не спромоглись перекласти.

«Він — Анатолій Миколайович, пора вже вивчити українську!», — йдеться у повідомленні.