У мене немає сьогодні оголошень на тему літаків для України, – Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про відсутність новин на тему надання Україні бойових літаків.

“Щодо літаків. У мене немає сьогодні оголошень на тему літаків. Ми продовжимо працювати з Україною для забезпечення найважливіших критичних потреб. Знову ж таки, вони планують контрнаступ навесні. Залишилось декілька тижнів, і багато ще треба зробити”, – сказав Остін на пресконференції за результатами засідання Контактної групи з оборони України у Брюсселі.

Глава Пентагону додав, що поки що США не спостерігають концентрації російських Повітряних сил для наступу, але відзначив великі можливості РФ у контексті наявних у них літаків.

“Саме тому нам потрібно зробити все можливе для максимального зміцнення української протиповітряної оборони. І останнім часом ви спостерігаєте результати цієї роботи. Але цього не достатньо. Ми продовжимо наші зусилля до нейтралізації загрози”, – наголосив він.

За словами міністра оборони СШВ, наразі ведеться робота над максимально швидким постачанням обіцяних систем ППО в Україну. “Ми докладаємо зусиль, щоб Україна могла себе захистити, якщо РФ активізує дії у повітрі”, – запевнив Остін.

Також глава Пентагону наголосив, що США “нікого не зупиняли Польщу у питанні надання літаків”.