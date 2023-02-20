Політика

У Києві сьогодні чекають «головних партнерів України» – заступник глави МЗС

20 Лютого 2023 11:07
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мзс

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник анонсував візит сьогодні до Києва «головних партнерів України».

Про це Мельник заявив у ефірі телемарафону «Єдині новини», коментуючи припущення ведучого про приїзд до Києва американських посадовців дуже високого рівня.

«Давайте ми поки збережімо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, що все вдасться. Адже для нас важливо, що напередодні перших роковин агресії, великомасштабної агресії, ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, не лише солідарність, яку ми бачили, але й ще більшу допомогу і так само присутність наших важливих головних партнерів у Києві. Давайте почекаємо, залишилося зовсім недовго”, – сказав заступник міністра.


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