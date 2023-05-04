У Китаї відреагували на “атаку дронів” на Кремль

У міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на “атаку дронів” на Кремль, в якій Москва звинувачує Україну. Там закликали обидві сторони уникати дій, що призведуть до подальшої ескалації.

“Позиція Китаю щодо “української кризи” є послідовною та чіткою, всі сторони повинні уникати дій, які можуть загострити ситуацію”, – сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Також представниця китайського МЗС відповіла, чи вплине цей інцидент на плани Пекіна відправити спецпредставника в Україну.

Дипломат відповіла, що “інформацію щодо поїздки спецпредставника у справах Євразії в Україну та інші країни опублікують своєчасно”.

“Китайська сторона продовжить працювати разом із міжнародною спільнотою, щоб відіграти конструктивну роль для політичного вирішення “української кризи”, – додала Мао Нін.