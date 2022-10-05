Політика

У Криму бояться “українських диверсантів”, посилили безпеку

5 Жовтня 2022 10:49
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крим

В окупованому Криму планують посилити “безпеку транспортної інфраструктури”, якій нібито загрожує діяльність у тому числі спецслужб України.

Про це заявив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, повідомляє російський Интерфакс.

“Небезпеку для транспортної інфраструктури становить диверсійно-терористична діяльність українських спецслужб, міжнародних терористичних організацій”, – сказав він.

За його словами, в окупованому Криму планують “оцінити вразливість” об’єктів транспортної інфраструктури та забезпечити їх інженерно-технічними засобами захисту.

Крім він наголосив, що не слід довіряти охорону об’єктів транспортного комплексу на півострові “неуповноваженим особам, які не пройшли спеціальне навчання”.

Патрушев зауважив, що “зросла ймовірність застосування безпілотних літальних апаратів з метою заподіяння шкоди роботі транспортного комплексу”.


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