У Кремлі заявили про припинення дії “зернової угоди”

Росія 17 липня направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження “зернової угоди”. В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переконаний, що Володимир Путін не хоче припинення дії угоди і планує її обговорити з ним. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала цинічним кроком вихід Росії з “зернової угоди”.

Як повідомляє Інтерфакс, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія 17 липня направила Анкарі, Києву та ООН свої заперечення щодо продовження “зернової угоди”.

За її словами, “найближчим часом буде опубліковано заяву МЗС із детальними роз’ясненнями російської позиції”.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для Росії Чорноморська зернова ініціатива “фактично припинила свою дію”, оскільки частина домовленостей щодо зернової угоди не виконана, повідомляє ТАСС.

“Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. На жаль, частина, що стосується Росії у цій чорноморській домовленості, не виконана досі. Тому її дія припиняється”, — сказав Пєсков.

За його словами, Москва “негайно повернеться до реалізації “зернової угоди”, щойно буде виконана “російська частина” угоди.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Чорноморська ініціатива увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх і пообіцяв обговорити продовження угоди з президентом РФ.

“Чорноморська ініціатива ще раз показала нам, що переговори між людьми переважатимуть над конфліктами, і ця ініціатива вже увійшла в історію як дуже успішна дипломатична спроба”, — сказав він на пресконференції перед візитом до Саудівської Аравії.

За його словами, за час дії “зернового коридору” відвантажено понад 33 млн тонн зернових і завдяки цьому багатьом країнам вдалося уникнути продовольчої кризи.

“Ми надаємо важливого значення Чорноморській ініціативі, про що неодноразово заявляли досі, і тому активізували наші дипломатичні зусилля. Я також вірю, що мій дорогий друг, пан Путін, вважає, що чорноморська ініціатива має продовжуватися, попри всі заяви, зроблені досі”, — сказав Ердоган.

Президент зазначив, що міністр закордонних справ Туреччини обговорить продовження дії “зернового коридору” з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

“Після того, як я повернуся з цього візиту, у мене буде зустріч з Путіним. Ми обговоримо всі ці питання, коли зустрінемося в нашій країні в серпні”, — сказав Ердоган.

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала цинічним кроком вихід Росії з “зернової угоди”.

“Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, попри зусилля ООН і Туреччини. ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу. EUSolidarityLanes продовжить вивозити агропродовольчу продукцію з України та на світові ринки”, — написала вона у Твіттер.