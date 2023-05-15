Політика

У Кремлі прокоментували статтю WP про Пригожина й ГУР

15 Травня 2023 14:26
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пригожин

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що інформація газети The Washington Post про нібито спроби ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина домовитися з українською розвідкою – це обман.

“Не можу (прокоментувати), але схоже на черговий обман. На жаль, навіть шановні видання в останні рази досить часто не гребують цим”, – сказав Пєсков.

Видання The Washington Post із посиланням на дані з витоку документів повідомило, що Власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин пропонував Україні здати місце розташування російських військ в обмін на те, що ЗСУ відійдуть від Бахмута, де масово гинули найманці.


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