У Конгресі США можливе надання Україні літаків F-16 назвали “нерозумним використанням ресурсів”

Конгресмен-демократ США Адам Сміт назвав можливе надання винищувачів F-16 Україні “нерозумним використанням ресурсів”.

Про це інформує CNN.

“Щира правда полягає в тому, що ціна спроби розробити F-16 і підготувати його до експлуатації в Україні, навіть якщо ми в основному сказали, що немає нічого важливішого, ніж ця єдина система зброї, і витратили весь наш час і всі наші ресурси на роблячи це, у найкращому випадку, ми, можливо, могли б доставити кілька оперативних F-16 в Україну протягом року, можливо, восьми місяців, якби ми дійсно наполягали на цьому”, – заявив високопоставлений член Ради, демократ із Вашингтона Адам Сміт на слуханнях щодо війни в Україні.

Сміт наголосив, що винищувачі F-16 будуть “боротися за виживання” на полі бою в Україні, а крім того, це “є нерозумним використанням ресурсів, необхідних для перемоги в битві”.

“Треба не просто навчати пілотів. Ви повинні навчити механіків, ви повинні мати аеродроми, які можуть прийняти F-16, і ви повинні мати запасні частини, щоб змусити його працювати”, – додав конгресмен.