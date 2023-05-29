Політика

У Грузії схарактеризували свої стосунки з РФ як “стратегічну політику терпіння”

29 Травня 2023 13:35
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грузія

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що питання відновлення дипломатичних відносин із Росією не обговорюється. Про поступки РФ не йдеться.

Про це політик сказав журналістам, передає видання “Новости Грузия“.

“Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння”, – заявив спікер грузинського парламенту.

Він заявив, що національним інтересом Грузії є нібито “збереження миру та посилення економіки”.

“Ми намагаємося уникати провокацій і різних загроз, у тому числі з Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємось… Наша головна мета – об’єднання країни та євроінтеграція. Для досягнення цих цілей необхідні мир та економічний прогрес”, – заявив Папуашвілі.


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