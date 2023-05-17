Політика

У Держдепі США не виключають, що можуть визнати росію державою-спонсором тероризму

17 Травня 2023 07:25
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росія, тероризм

Державний департамент Сполучених Штатів не виключає визнання росії державою-спонсором тероризму за злочини в Україні.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у ході слухань комітету з асигнувань Сенату, присвячених Китаю, пише CNN та журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Під час дискусії сенатор-республіканець Ліндсі Грем запитав Блінкена: «Ви ніколи не збираєтеся називати росію державою-спонсором тероризму, чи не так?».

На що голова американської дипломатії відповів: «Ніколи не кажи ніколи».


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