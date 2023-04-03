Політика

У Чорногорії обрали нового президента, переміг опозиціонер

3 Квітня 2023 07:45
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чорногорія

У неділю, 2 квітня, у Чорногорії відбулися президентські вибори. За підсумками голосування переміг опозиційний кандидат Яков Мілатович. Він обійматиме посаду президента наступні п’ять років.

Про це повідомив Центр моніторингу (CeMI), який спостерігає за перебігом виборів.

Після другого туру президентських виборів у Чорногорії переконливу перемогу здобув колишній міністр економіки Яков Мілатович. Він отримав понад 60% голосів.

Таким чином, Чорногорію більше не очолюватиме його суперник – чинний президент Міло Джуканович, який з невеликими перервами керував країною з 1991 року.

37-річний Мілатович є фахівцем з економіки, один із засновників правоцентристського руху «Європа зараз» – обіймає посаду заступника його лідера.

Серед передвиборчих обіцянок Мілатовича був вступ Чорногорії до ЄС. При цьому його підтримують партії, близькі до Сербії, Росії та Сербської православної церкви.

Зазначається, що вони ж раніше намагалися дестабілізувати ситуацію в країні, сповільнити її вступ до ЄС та розширити відносини з РФ і Сербією.


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