Масове вбивство у барі в Чорногорії: відомо про щонайменше 10 загиблих

Увечері 1 січня у місті Цетинє в Чорногорії чоловік розстріляв відвідувачів бару, після чого відкрив вогонь по людях на вулиці. Пізніше стрілець намагався здійснити спробу самогубства та помер дорогою до лікарні.

Про це повідомляють видання Deutsche Welle та The Washington Post.

За попередніми даними, трагедія сталася після побутового конфлікту та бійки в ресторані. Як повідомив міністр внутрішніх справ Даніло Саранович, поліція ідентифікувала нападника як 45-річного Ако Мартиновича. Він убив власника бару в місті Цетинє, дітей власника бару і членів його сім’ї.

Відомо, що зловмисник отримав умовний термін у 2005 році за насильницьку поведінку і подав апеляцію на своє останнє засудження за незаконне володіння зброєю. Чорногорські ЗМІ повідомляють, що він був відомий своєю нестабільною і агресивною поведінкою.

Поліція відправила спецпідрозділи на пошуки нападника в Цетинє, розташованому приблизно за 30 км від столиці Подгориці.

Пізніше міністр внутрішніх справ зазначив, що нападник зробив спробу звести рахунки з життям біля свого будинку в Цетинє. 45-річний чоловік помер від отриманих поранень дорогою до лікарні, додав Саранович.

Уряд Чорногорії на екстреній телефонній нараді ухвалив рішення оголосити 2, 3 і 4 січня днями жалоби. Прем’єр-міністр країни Мілойко Спаїч у прямому телеефірі з медичного центру назвав те, що трапилося, жахливою трагедією.