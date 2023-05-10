Політика

У Чехії не виключають передачу Україні літаків L-159

10 Травня 2023 20:20
29
читать на русском →
зброя, чехія

Чехії доцільно буде розглянути можливість передачі ЗСУ чеських бойових літаків L-159.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає Ceske noviny.

Павел нагадав, що західні країни поки утримуються від надання сучасних винищувачів Україні, оскільки підготовка українських військових на них займає багато часу, а також тому, що літаки містять секретні системи.

“Але я знаю, що переговори тривають, і давайте не будемо дивуватися, якщо Україна врешті-решт отримає кілька F-16, можливо, частину цього обладнання знімуть”, – зазначив він.

Він додав, що “варто подумати” про можливість передати Україні літаки L-159 “з перспективою на переозброєння, адже навіть вони, як літаки безпосередньої авіаційної підтримки, могли б суттєво допомогти Україні у контрнаступі”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Травня 2023 18:56
102

ЗСУ змусили росіян відступити на два км на окремих ділянках, – Сирський
10 Травня 2023 20:49
108

Imagine Dragons зняли кліп у деокупованому українському селі та розповіли історію 14-річного Сашка
10 Травня 2023 18:11
63

Чехія передасть Україні ЗРК “Куб”, а також “відносно велику” кількість ракет — Павел
10 Травня 2023 17:55
62

В мережі опублікували відео уламків російської ракети “Кинджал”, яку збили в Україні
10 Травня 2023 16:34
73

Батько й син продавали зброю через інтернет. У них вилучили цілий арсенал
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки