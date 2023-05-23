У Бєлгородській області скасували режим контртерористичної операції

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що в регіоні уже скасували режим контртерористичної операції.

“Прийнято рішення про скасування правового режиму контртерористичної операції на території Бєлгородської області”, – повідомив Гладков.

Однак про те, коли жителі, які виїхали, зможуть повернутися до своїх домівок, і загалом про поточну ситуацію в прикордонних регіонах області Гладков нічого не повідомив.

Міністерство оброни Росії відзвітувало про розгром “Російського добровольчого корпусу” і легіону “Свобода Росії” у Бєлгородській області, ті заперечують.

У свою чергу в легіоні “Свобода России” заявили, що продовжують разом з “Російським добровольчим корпусом” (“РДК”) звільняти Бєлгородську область. Там наголошують, що російська армія нічого не змогла протиставити “патріотам-добровольцям”.

В “ЛСР” звернули увагу, що резервів у РФ для реагування на військові кризи немає, бо всі військовослужбовці мертві, поранені або в Україні.

“РФ абсолютно не захищена. У Бєлгородській області паніка, частково йде організована евакуація, але здебільшого відбувається стихійна втеча”, – говорять в “ЛСР”.

В “РДК” підкреслили, аби Росія закінчила війну з Україною, треба бити ворога на окупованій ним території. “Війна триватиме, поки повішене тіло Путіна не прикрасить стіни Кремля, а його зграя не буде засуджена справедливим судом російського гніву”, – вважають російські добровольці.

За даними джерела “Новая газета Европа”, наразі росіяни не завершили військові дії.

Військові РФ стягнули в область приблизно 3200 бійців та 20 одиниць техніки мотострілецьких військ, а також приблизно 1 тисячу осіб і 40 одиниць техніки армійських спецпризначенців. У регіон направлені співробітники “Альфи” і “Вимпела” центру спецпризначення ФСБ.