Політика

У Британії думають готуватися до сценарію несподіваного розпаду РФ, – ЗМІ

26 Червня 2023 11:43
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британія, заколот

У Британії серйозно замислилися над підготовкою до сценарію можливого несподіваного розпаду РФ після бунту засновника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина у суботу, 24 червня.

Про це повідомляє The Times.

Так, високопоставлений урядовець в коментарі виданню зазначив, що “з самого початку вторгнення одним із найбільш очевидних сценаріїв було те, що війна може призвести до політичних заворушень у Росії”.

“Ми повинні почекати, подивитися і подивитися, що буде далі. Це може бути перший розділ чогось нового. Або для Вагнера все закінчено. Ми повинні підготуватися до цілого ряду різних сценаріїв”, – сказав він.

Своєю чергою, міністр кабінету міністрів Джон Глен пізніше зауважив, що хоча Великобританія незмінно підтримує Україну, вона не втручатиметься у власні справи Росії.

“Очевидно, що в Росії дуже нестабільна ситуація, але це, по суті, внутрішня справа”, – сказав він.

Джон Форман, який з 2019 по 2022 рік працював аташе з питань оборони Великобританії в посольстві Великобританії в Москві, сказав, що якби переворот “Вагнера” був успішним, це виявився б “найгіршим сценарієм”.

“Ви маєте бути обережними зі своїми бажаннями. Пригожин не якийсь ліберальний миролюбний демократ. Він фашист”, – пояснив він.

Обговорюючи здивування дипломатів щодо швидкості ескалації ситуації, він додав: “Наша оцінка полягала в тому, що це буде поступово. Це не буде раптовий марш на Москву”.


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