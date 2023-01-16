Політика

У білорусі зараз близько 11 тисяч російських військових, — прикордонники

16 Січня 2023 18:15
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білорусь

Україна не фіксує збільшення угруповань військ РФ та РБ у Білорусі поблизу з кордонами України, в рамках оголошених спільних авіанавчань також наразі жодних заходів не було.

Про це повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко в ефірі національного телемарафону 16 січня.

“Ми не фіксуємо збільшення угруповань російських та білоруських військ в безпосередній близькості до нашого кордону. На сьогодні кількість військ РФ на території РБ становить порядка 11 тисяч військових.

Ця цифра щодня змінюється, тому що зараз відбувається ротація підрозділів зс РФ а саме 2-а мотострілецька дивізія виходитиме на територію РФ, у Воронезьку та Білгородську області, а їй на заміну заходить 6-а мотострілецька дивізія”, – повідомив Дейнеко.

Стосовно анонсованих російсько-білоруських авіанавчань Дейнеко підтвердив, що 15 січня було переміщення з російських аеродромів Воронежа та Курська до Білорусі 8 одиниць літаків: 6 бомбардувальників Су-34 і 2 багатоцільових винищувачів Су-30 СМ.

Загальна кількість літаків та гелікоптерів на території Білорусі зараз становить близько 50 (переважають вертольоти), вони зосереджені в більшості на 2 аеродромах: Мачулищі в Мінській області та Барановичі в Брестській області.

Водночас у понеділок жодних заходів у Білорусі зафіксовано не було, зазначив Дейнеко.

“Ми постійно відстежуємо всю обстановку, насамперед пов’язаної зі збільшенням авіаційної компоненти. Щодо анонсованих навчань на період з 16 до 31 січня, то можемо сказати що сьогодні жодних заходів не було.

Було переміщення трьома літаками Ан, це просто літаки забезпечення, переміщувалося відповідне майно”.


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