У Білому домі назвали ідіотом російського пілота, який збив американський БПЛА

Білий дім вважає, що російський пілот, якого нагородили в кремлі за «героїзм», проявлений при знищенні американського неозброєного БПЛА MQ-9 Reaper – насправді повний ідіот.

Про це сказав представник Ради національної безпеки при президенті США Джон Кірбі, коментуючи на брифінгу 23 березня нагородження росіянина, який збив БПЛА.

Російського пілота, який збив БПЛА на старому винищувачі Су-27, в кремлі нагородили орденом «Мужності».

«Якщо це хоробрість, то напевно, у них інше розуміння цього. Поняття не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який піддав ризику себе і майно США, а в кращому випадку – він був просто ідіотом» – зазначив Кірбі у відповідь на питання журналістів.