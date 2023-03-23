Політика

У Білому домі назвали ідіотом російського пілота, який збив американський БПЛА

23 Березня 2023 13:10
36
читать на русском →
росія, сша

Білий дім вважає, що російський пілот, якого нагородили в кремлі за «героїзм», проявлений при знищенні американського неозброєного БПЛА MQ-9 Reaper – насправді повний ідіот.

Про це сказав представник Ради національної безпеки при президенті США Джон Кірбі, коментуючи на брифінгу 23 березня нагородження росіянина, який збив БПЛА.

Російського пілота, який збив БПЛА на старому винищувачі Су-27, в кремлі нагородили орденом «Мужності».

«Якщо це хоробрість, то напевно, у них інше розуміння цього. Поняття не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який піддав ризику себе і майно США, а в кращому випадку – він був просто ідіотом» – зазначив Кірбі у відповідь на питання журналістів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Березня 2023 12:04
58

“Великий наступ” РФ виявився безуспішною пропагандою, – ГУР
23 Березня 2023 14:45
0

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі відкриє своє представництво в Україні
23 Березня 2023 11:25
41

“Харківський контрнаступ. Земля”: опублікували завершальний фільм трилогії про воєнну розвідку
23 Березня 2023 10:15
77

РФ прагне повернути Куп’янськ — британська розвідка
23 Березня 2023 08:54
31

Під завалами у Ржищеві знайшли 9-го загиблого, рятувальна операція завершена
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки