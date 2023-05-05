У Берліні заборонили російські та українські прапори на 8 та 9 травня

Поліція Берліна заборонила демонструвати російські та українські прапори біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде на 8 та 9 травня.

Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє Berliner Morgenpost.

Ці два дні позначають 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. З метою забезпечення “гідного вшанування пам’яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії” навколо трьох меморіалів також заборонено виконання маршів і військових пісень, повідомила в п’ятницю поліція.

Крім того, заборонено також “виголошувати гасла, які у зв’язку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні”.

Подібна заборона на прапори вже існувала минулого року. Тоді вона викликала багато критики з українського боку, зокрема від тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Згідно з власною заявою Сенату, він хотів забезпечити, щоб вшанування пам’яті жертв Другої світової війни не було затьмарене можливими конфліктами у зв’язку з нинішньою війною в Україні.

Поліція у своїй заяві в п’ятницю висловила аналогічні аргументи: “Акт пам’яті і поваги до цих пам’ятників і меморіалів повинен бути збережений і на тлі триваючої російсько-української війни. Ця війна не повинна виходити за рамки демократичного дискурсу в Берліні, особливо з огляду на символічну дату”, – йдеться в заяві.