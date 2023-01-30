Тищенко розповів, як зміг виїхати з України до Таїланду

Народний депутат Микола Тищенко заявив, що поїхав до Таїланду власним коштом. Стверджує, що кордон перетнув ще 10 січня — до рішення РНБО про обмеження на виїзд народних депутатів.

Про це він сказав в інтерв’ю «Бабелю».

За словами депутата, для поїздки він отримав всі необхідні підписи голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і голови фракції «Слуга Народу» Давида Арахамії. Оскільки у подорож поїхав за власний кошт, то формально це відпустка, а не відрядження, розповідає депутат.

Також політик запевнив, що не використовував для перетину кордону дипломатичний паспорт, який дозволяє не стояти в чергах, бо це заборонили робити Міністерство закордонних справ та президент України Володимир Зеленський.

Депутат каже, що зараз перебуває у В’єтнамі в межах «стратегії депутатської роботи». Після кількох зустрічей у цій країні обіцяє повернутися до України.

«Була нарада в “Парковому”, вище керівництво країни поставило завдання перед кожним нардепом, кожним заступником голови фракції, яким я є, попрацювати з депутатами та зробити напрацювання за напрямками. Обрали стратегічні напрямки: ОАЕ, Азія, Африка. Країни, які сьогодні, скажімо так, не розуміють, що відбувається в європейській частині світу», — пояснив депутат.