Тимошенка звільнили з ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що написав заяву про звільнення з посади. Відповідний документ він опублікував в мережі.

У своїй публікації, де він офіційно підтвердив, що звільняється з посади, також Тимошенко подякував президенту країни, українцям та ЗСУ.

“Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини…Честь маю! До зустрічі. З повагою, Кирило Тимошенко”, – написав Тимошенко у своєму пості.

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

“Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу президента України згідно з поданою заявою”, – йдеться в указі від 23 січня.