Політика

Тимошенка звільнили з ОП

24 Січня 2023 08:22
66

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що написав заяву про звільнення з посади. Відповідний документ він опублікував в мережі.

У своїй публікації, де він офіційно підтвердив, що звільняється з посади, також Тимошенко подякував президенту країни, українцям та ЗСУ.

“Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини…Честь маю! До зустрічі. З повагою, Кирило Тимошенко”, – написав Тимошенко у своєму пості.

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

“Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу президента України згідно з поданою заявою”, – йдеться в указі від 23 січня.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Січня 2023 11:47
28

Польща запросила у Німеччини дозвіл на передачу Leopard 2 Україні
24 Січня 2023 09:51
91

Заступник Резнікова подав у відставку
24 Січня 2023 08:22
66

Тимошенка звільнили з ОП
24 Січня 2023 08:19
66

Мінус 2 літаки та 4 гелікоптери: Генштаб оновив втрати Росії
24 Січня 2023 07:36
55

Війська РФ можуть вдатися до наступальних дій у найближчі місяці, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
усі думки