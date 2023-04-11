Політика

ТРЦ Ocean Plaza перейшов у власність держави

11 Квітня 2023 15:46
36
читать на русском →
суд

Один із найбільших торговельно-розважальних центрів в Києві “Ocean Plaza” перейшов у власність держави. Рішення ВАКС про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, вже набрало чинності.

Ухвала оприлюднена в єдиному реєстрі судових рішень.

Таким чином, російські власники не змогли оскаржити рішення суду щодо конфіскації.

Зазначимо, що ще 20 березня ВАКС прийняв рішення про конфіскацію контрольної частини корпоративних прав, цілісних майнових комплексів, рухомого та нерухомого майна, грошових коштів на банківських рахунках, в тому числі ТОВ “Авангард-Віларті” та ТОВ “ІС “Либідь”, які є власниками торгово-розважального центру Ocean Plaza.

Повідомлялося, що рішення набуде чинності за 10 днів, якщо інша сторона не подасть апеляцію.

Однак, апеляційну скаргу відхили на тій підставі, що її подала компанія Jupiter Nine Trust Company Limited, яка не була стороною в адміністративній справі за позовом Мінюсту.

Відомо, що відповідачами за позовом були російський олігарх Аркадій Ротенберг, його син Ігор Ротенберг та бізнес-партнери Олександр Скоробагатько та Олександр Пономаренко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Квітня 2023 18:32
0

Сили оборони відбили приблизно 20 атак на Бахмутському напрямку, – Генштаб
11 Квітня 2023 18:07
20

Росіяни блокують експорт зерна з України Чорним морем. Ситуація зараз критична
11 Квітня 2023 16:31
17

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ймовірні дії росіян та забезпечення армії
11 Квітня 2023 16:19
54

Держдума РФ схвалила поправку про електронні повістки та частково закрила кордон
11 Квітня 2023 15:00
27

Рада заборонила використання феєрверків та салютів в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
усі думки