Політика

Тайвань призупиняє безвізовий режим для росіян

17 Вересня 2022 13:57
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Тайвань виключив Росію зі спеціальної безвізової програми, яка була введена на острові у 2018 році та діяла в експериментальному режимі.

Про це повідомляє Центральне інформаційне агентство Тайваню CNA із покликанням на МЗС острова.

Відомо, що росіяни могли без віз в’їжджати на острів і перебувати на ньому не більше як 21 день. Безвізовий режим поширювався на поїздки з метою туризму, бізнесу, участі у виставках, відвідування родичів. Нині Росію виключили з пробної програми для надання громадянам РФ безвізового в’їзду на острів після закінчення терміну її дії та подальшій пролонгації до 31 липня 2023 року.

Зазначається, що у 2018 році Росія була частиною пробної програми Міністерства фінансів, яка надала безвізовий в’їзд громадянам чотирьох країн, включаючи Таїланд, Бруней і Філіппіни. Відтоді програму декілька разів продовжували.

Міністерство закордонних справ Тайваню повідомило, що безвізовий режим був запропонований росіянам на пробній основі для розвитку туризму та двосторонніх торговельних зв’язків.


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