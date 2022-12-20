Синод УПЦ МП хоче від Зеленського скасування санкцій та вибачень від «Кварталу 95»

Синод Української православної церкви (московського патріархату) просить президента Володимира Зеленського скасувати санкції, які нібито блокують діяльність релігійних організацій, а «Квартал 95» — попросити вибачення за жарти.

Про це йдеться у відкритому зверненні Синоду УПЦ МП.

Там персональні санкції проти низки діячів УПЦ МП назвали «незаконними та невиправданими», а також такими, що втручаються в діяльність релігійних організацій.

В УПЦ МП кажуть, що через санкції заблокована діяльність деяких єпархій. Зеленського ж закликають розблокувати діяльність релігійних організацій, що потрапили під санкції разом із діячами церкви.

Крім того, президента просять не допустити ухвалення законопроєктів, які стосуються УПЦ МП. Одним із таких документів є законопроєкт про заборону РПЦ та підлеглих їй структур в Україні.

У своєму зверненні згадали й студію «Квартал 95» та телеканал «1+1». 7 грудня в телеефірі та на YouTube-каналі «Чисто News» опублікували відео програми «Байрактар New#104», яку виготовляє «Квартал».

В УПЦ МП кажуть, що упродовж майже 14 хвилин лунало «богохульство, глузування і блюзнірство стосовно бога та УПЦ, а також було використано неправдиву і недостовірну інформацію, зневагу та образи релігійних почуттів вірян і розпалювання релігійної ворожнечі». Від телеканалу та колективу студії вимагають публічно попросити вибачення, а відео вилучити з інформаційного простору. Також в УПЦ МП кажуть, що звернулися до правоохоронців, щоб розслідувати це відео.