Сили оборони збили/подавили майже 550 повітряних цілей ворога

У ніч на 30 серпня (із 19.00 29 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 582 засобів повітряного нападу, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ:

537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.

“За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 548 повітряних цілей:

510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА, опередили військові.