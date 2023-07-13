Політика

Суровікіна не знайшли у чотирьох московських СІЗО

13 Липня 2023 10:31
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суровікін

Генерала Сергія Суровікіна, який зник після бунту «вагнерівців» і за непідтвердженою інформацією був заарештований, не знайшли у чотирьох московських СІЗО.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представника Громадської наглядової комісії.

«Цього тижня відвідав СІЗО-6, СІЗО-1/77 («Матроська тиша»), СІЗО-1/99 («Кремлівський централ») та СІЗО-4. Уточнювали по Суровікіну. Немає його», – написав секретар ОНК Москви Олексій Мельников.

Зазначимо, вчора депутат російської держдуми Андрій Картаполов на запитання журналістів про те, де зараз Суровікін відповів: «Він відпочиває зараз поки, недоступний».


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