Суровікіна не знайшли у чотирьох московських СІЗО

Генерала Сергія Суровікіна, який зник після бунту «вагнерівців» і за непідтвердженою інформацією був заарештований, не знайшли у чотирьох московських СІЗО.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представника Громадської наглядової комісії.

«Цього тижня відвідав СІЗО-6, СІЗО-1/77 («Матроська тиша»), СІЗО-1/99 («Кремлівський централ») та СІЗО-4. Уточнювали по Суровікіну. Немає його», – написав секретар ОНК Москви Олексій Мельников.

Зазначимо, вчора депутат російської держдуми Андрій Картаполов на запитання журналістів про те, де зараз Суровікін відповів: «Він відпочиває зараз поки, недоступний».