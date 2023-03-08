Політика

Суд ЄС зняв європейські санкції із матері Пригожина

8 Березня 2023 14:24
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вагнер, пригожин

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу зняв обмеження ЄС на матір засновника ПВК Вагнера Віолетту Пригожину.

Про це мовиться в документі Суду загальної юрисдикції ЄС.

“Навіть якщо останній несе відповідальність за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, зв’язок між пані Пригожиною та її сином, встановлений на момент ухвалення оскаржуваних актів, ґрунтується винятково на їхніх родинних стосунках і тому не є достатнім для виправдання її включення до оскаржуваних списків у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя Росією в березні 2014 року та дестабілізуючих дій Росії на сході України”, – ствердили в пресрелізі.

Зазначається, що Рада ЄС запровадила санкції проти Віолетти Пригожиної згідно з даними, за якими вона володіє ТОВ Concord Management and Consulting, яка входить до групи “Конкорд”, яку заснував та якою володів до 2019 її син. Зокрема вона є власницею інших підприємств, які пов’язані з Пригожиним. Тож, на думку Ради, таким чином вона підтримує дії та політику, які підривають цілісність, суверенітет і незалежність України.

У цьому контексті Віолетта Пригожина звернулася до Генерального суду з проханням скасувати оскаржувальні акти в частині, що стосуються саме її.

“У своєму сьогоднішньому рішенні Генеральний суд задовольнив її клопотання.З матеріалів справи вбачається, що пані Пригожина більше не є власницею Concord Management and Consulting з 2017 року, хоча вона володіла акціями цього підприємства. Крім того, Рада не змогла довести, що вона володіла іншими підприємствами, пов’язаними з її сином, на дату прийняття оскаржуваних актів.

Отже, зв’язок, який би становив асоціацію між двома особами, встановлений на момент прийняття оскаржуваних актів і на які посилалася Рада, ґрунтується винятково на їхніх родинних стосунках, що, з огляду на критерії, застосовані Радою у цій справі, викладення мотивів, на яких ґрунтуються оскаржувані акти, та практику Суду ЄС, не є достатнім для обґрунтування її включення до санкційних списків”, – мовиться в матеріалах.


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