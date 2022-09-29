Політика

США звинуватили російського олігарха Дерипаску в порушенні санкцій

29 Вересня 2022 21:14
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санкції

США висунули звинувачення в ухиленні від санкцій та перешкоджанні правосуддю російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

“Міністерство юстиції оголосило сьогодні про оприлюднення обвинувального висновку, який звинувачує громадянина США та трьох громадян Російської Федерації у порушенні нових санкцій США, введених раніше цього року у відповідь на неспровоковане військове вторгнення Росії до України”, – йдеться у повідомленні.

Заступник генерального прокурора Ліза О. Монако заявила, що Олег Дерипаска, працюючи на благо російської держави та енергетичного сектору, прагнув обійти санкції США за допомогою брехні та обману, щоб нажитися на американському способі життя та отримати вигоду з нього.

За змову з метою порушення та ухилення від санкцій США та порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження російському олігарху загрожує до 20 років позбавлення волі. Олег Дерипаска та його спільники намагались народити дитину в США, аби вона могла скористатися перевагами американської системи охорони здоров’я та громадянства США з права народження.

У обвинувальному висновку також повідомляється про намір Сполучених Штатів конфіскувати у Дерипаскі доходи від його злочину, включаючи власність США та доходи від продажу музичної студії.


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