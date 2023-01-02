США зібрали максимально широку коаліцію для реагування на глобальні виклики, – Байден

Сполучені Штати продовжують дотримуватися власних зобов’язань як країни – світового лідера, який об’єднує максимально широку міжнародну коаліцію для відповіді на глобальні виклики, в тому числі війну РФ проти України.

На цьому акцентує на офіційній твіттер-сторінці Держдепартамент США, який цитує президента Джо Байдена.

“Президент США: У нинішній момент великих глобальних викликів – від глобальної інфляції до кліматичної кризи та жорстокої війни Росії проти України – ми збираємо разом максимально широку коаліцію партнерів для досягнення результатів”, – зазначається в повідомленні.

В ілюстрації, доданій до розміщеного допису наводяться також слова президента Байдена: “Америка дотримується своїх зобов’язань. Америка інвестує у нашу силу вдома. Америка працює разом з нашими союзниками й партнерами”.

.@POTUS: In this moment of great global challenges — from global inflation, to the climate crisis, to Russia’s brutal war against Ukraine — we’re bringing together the broadest possible coalition of partners to deliver results. pic.twitter.com/8ushHjvVVH — Department of State (@StateDept) January 2, 2023