Політика

США зібрали максимально широку коаліцію для реагування на глобальні виклики, – Байден

2 Січня 2023 18:46
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байден

Сполучені Штати продовжують дотримуватися власних зобов’язань як країни – світового лідера, який об’єднує максимально широку міжнародну коаліцію для відповіді на глобальні виклики, в тому числі війну РФ проти України.

На цьому акцентує на офіційній твіттер-сторінці Держдепартамент США, який цитує президента Джо Байдена.

“Президент США: У нинішній момент великих глобальних викликів – від глобальної інфляції до кліматичної кризи та жорстокої війни Росії проти України – ми збираємо разом максимально широку коаліцію партнерів для досягнення результатів”, – зазначається в повідомленні.

В ілюстрації, доданій до розміщеного допису наводяться також слова президента Байдена: “Америка дотримується своїх зобов’язань. Америка інвестує у нашу силу вдома. Америка працює разом з нашими союзниками й партнерами”.


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