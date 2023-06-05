США ввели санкції проти росіян, причетних до спроби дестабілізації ситуації в Молдові

У понеділок, 5 травня, міністерство фінансів США розширило список підсанкційних осіб і компаній із Росії, причетних до спроби держперевороту в Молдові.

Про це інформують на офіційному сайті відомства.

Штати ввели обмеження проти шести фізичних осіб та однієї юридичної особи, які були занесені до санкційного списку SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). У США заборонили вести бізнес з особами та організаціями, які потрапили до цього списку.

Зокрема у списку:

Світлана Бойко, місце реєстрації – Санкт-Петербург, 1990 року народження;

Василь Громовіков, Санкт-Петербург, 1993 року народження;

Гліб Хлопонін, Московська область, 1985 року народження;

Олексій Лосєв (він також Перко), Калуга, 1986 року народження;

Юрій Маколов, Санкт-Петербург/Тольятті, 1995 року народження;

Костянтин Сапожніков, Санкт-Петербург;

Анна Травнікова (Таусент), Калуга, 1990 року народження;

PERKOWORKSHOP (Калуга, підприємство, виробництво фарфорових і керамічних виробів).