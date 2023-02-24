Політика

США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд – CNN

24 Лютого 2023 07:15
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зброя, сша

Очікується, що адміністрація Байдена оголосить про пакет допомоги Україні на 2 млрд доларів у річницю російського вторгнення, 24 лютого.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Влада США цього разу не відправить Україні зброю зі складів армії США, а замовить її виробництво в американських компаній.

“Хоча ця допомога може зайняти набагато більше часу, щоб прибути в Україну, вона також сигналізує про довгострокові зобов’язання надавати допомогу Києву в тому, що США вважають затяжним конфліктом проти Росії”, – пише CNN.

Ідеться про нове фінансування закупівель і нові контракти на обладнання для України, які включають:

  • реактивні системи залпового вогню HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;
  • кілька типів безпілотних літальних апаратів;
  • засоби протидії БПЛА;
  • обладнання для розмінування;
  • захищене обладнання зв’язку;
  • підготовка і технічне обслуговування.

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