Політика

США припускають, що в Польщі могла впасти ракета української ППО, – ЗМІ

16 Листопада 2022 09:05
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війна, польща

Американські посадовці припускають, що попередньо, в Польщі могла впасти ракета української протиповітряної оборони, яка намагалася збити російську ціль.

Про це повідомляє Associated Press.

“Троє офіційних осіб США заявили, попередні оцінки свідчать про те, що ракета була випущена українськими силами по російській ракеті під час нищівного залпу по електричній інфраструктурі України у вівторок”, – пише видання, посилаючись на неназваних чиновників.

Зазначено, що посадовці говорили на умовах анонімності, “оскільки не мали права обговорювати це питання публічно”.

При цьому зазначено, що ця інформація суперечить іншому анонімному коментарю із США про те, що ракети РФ 15 листопада перетнули польський кордон.


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