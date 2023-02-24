США оголосили про новий пакет військової допомоги

У роковини повномасштабного російського вторгнення Вашингтон оголосив великий пакет військової допомоги Україні. Сума нового пакету підтримки – 2 мільярди доларів.
У межах цієї допомоги Україна отримає додаткові боєприпаси, засоби для виявлення безпілотників і чимало іншої зброї. У Пентагоні наголосили, що ця допомога спрямована на підтримку українських військ та протиповітряної оборони.
Що включатиме новий пакет військової допомоги США:
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;
- ПТРК Switchblade 600;
- ПТРК “Альтіус-600”;
- БПЛА Jump 20;
- засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
- засоби розмінування;
- обладнання для забезпечення захищеного зв’язку;
- фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.
Як пише The New York Times, на відміну від попередніх поставок, ці озброєння й боєприпаси не будуть надані зі складів Міноборони США. Натомість Вашингтон купуватиме їх у виробників. Цей процес має на меті
“Сьогоднішня урочиста річниця – це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила і суверенітет, підтвердити нашу відданість довгостроковій підтримці хоробрих захисників України – і нагадати, що ставки у російській війні простягаються далеко за межі України”, – заявив міністр оборони США Ллойд Остін.