Політика

США оголосили про новий пакет військової допомоги

24 Лютого 2023 12:22
62
читать на русском →
зброя, сша

У роковини повномасштабного російського вторгнення Вашингтон оголосив великий пакет військової допомоги Україні. Сума нового пакету підтримки – 2 мільярди доларів.

У межах цієї допомоги Україна отримає додаткові боєприпаси, засоби для виявлення безпілотників і чимало іншої зброї. У Пентагоні наголосили, що ця допомога спрямована на підтримку українських військ та протиповітряної оборони.

Що включатиме новий пакет військової допомоги США:

  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
  • безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;
  • ПТРК Switchblade 600;
  • ПТРК “Альтіус-600”;
  • БПЛА Jump 20;
  • засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
  • засоби розмінування;
  • обладнання для забезпечення захищеного зв’язку;
  • фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.

Як пише The New York Times, на відміну від попередніх поставок, ці озброєння й боєприпаси не будуть надані зі складів Міноборони США. Натомість Вашингтон купуватиме їх у виробників. Цей процес має на меті

“Сьогоднішня урочиста річниця – це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила і суверенітет, підтвердити нашу відданість довгостроковій підтримці хоробрих захисників України – і нагадати, що ставки у російській війні простягаються далеко за межі України”, – заявив міністр оборони США Ллойд Остін.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Лютого 2023 12:22
62

США оголосили про новий пакет військової допомоги
24 Лютого 2023 15:11
12

Канада виділить Україні 32 мільйони доларів допомоги
24 Лютого 2023 13:37
60

Польскі танки “Leopard” вже знаходяться на території України, — міністр оборони Польщі
24 Лютого 2023 13:17
53

Верховна Рада припинила повноваження трьох депутатів ОПЗЖ
24 Лютого 2023 12:05
45

Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
усі думки