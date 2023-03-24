США наклали санкції на МАЗ, БелАЗ, ЦВК білорусі та особистий літак родини Лукашенка

Мінфін США оголосив про санкції проти сімох членів Центральної виборчої комісії білорусі, підприємства МАЗ та БелАЗ та їхніх керівників.

Про це повідомляє Фокус.

Санкції, зокрема, запроваджуються проти членів ЦВК білорусі Ігоря Карпенка, Олени Балдовської, Дениса Дуки, Олени Кунцевич, Олександра Ткачова, Катерини Федосенко та Олександра Южика. Також під обмеження потрапили підприємства МАЗ та БелАЗ та їхні керівники Валерій Іванкович та Сергій Нікіфорович.

Але найцікавіше санкції на літак Олександра Лукашенка Boeing 737 з бортовим номером EW-001PA. У Мінфіні США стверджують, що цей літак Лукашенко, члени його родини та найближче оточення використовують для особистих подорожей.

“Авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства та ключових чиновників, щоб отримувати значні доходи, які дозволяють проводити репресивні дії проти білоруського народу. Ми, як і раніше, віддані покладенню відповідальності на режим Лукашенка за його придушення демократії та підтримку путінської війни”, — заявив заступник голови Мінфіну. США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон.