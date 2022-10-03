Політика

США готові надавати Україні $1,5 мільярда щомісяця, – Bloomberg

3 Жовтня 2022 08:15
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допомога, сша

Уряд Сполучених Штатів Америки готовий щомісячно надавати Україні $1,5 мільярда фінансової підтримки до завершення війни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні поінформовані джерела.

“США охочі підтримувати українські фінанси допомогою в $1,5 мільярда щомісяця протягом війни із росією та схиляють своїх європейських союзників до того, аби вони зобов’язалися виділяти подібні суми”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Конгрес США наполягатиме на більш справедливому розподілі зобов’язань із союзниками під час схвалення американської допомоги Україні. “На тлі внутрішніх дискусій ЄС стосовно виконання попередніх обіцянок, союзники обговорюють більш регулярний механізм допомоги, аби підтримати економіку України на плаву протягом війни”, – стверджує Bloomberg.


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