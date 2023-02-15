Політика

США, Британія та Україна не вірять, що російський наступ буде успішним — CNN

15 Лютого 2023 16:23
30
читать на русском →
війна

США, Великобританія та Україна мають сумніви, що Росія досягне значних успіхів під час нового масштабного наступу на сході країни.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американських, британських та українських чиновників.

«Ймовірно, це швидше амбітно, ніж реалістично», — сказав CNN високопоставлений військовий чиновник США.

Росія збільшує кількість військ на окупованих українських територіях та на кордоні. Проте, як повідомляє телеканал, західні союзники не вважають, що ці сили здатні захоплювати та утримувати нові території.

«Малоймовірно, що російські сили будуть набагато краще організовані, і тому малоймовірно, що вони будуть успішнішими, хоча вони, схоже, готові відправити більше військ у м’ясорубку», — сказав високопоставлений британський чиновник CNN.

Американські військові вважали, що Росія готуватиме війська до травня, щоб російські збройні сили відновили достатньо ресурсів для тривалого наступу, але російські лідери хотіли діяти якнайшвидше.

Зараз США вважають ймовірним, що російські війська вирушають на фронт до завершення підготовки через політичний тиск з боку Кремля, заявив CNN високопоставлений військовий представник США.

Хоча українські офіційні особи б’ють на сполох у зв’язку з новими атаками Росії на сході, українська сторона також скептично ставиться до можливостей Росії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Лютого 2023 19:01
8

Російські окупанти ведуть наступальні дії на п’ятьох напрямках, – Генштаб
15 Лютого 2023 17:53
33

Втрати РФ зараз найбільші від початку цієї ганебної війни – ГУР
15 Лютого 2023 17:32
20

Верховний Суд підтвердив законність націоналізації «ПриватБанку»
15 Лютого 2023 16:39
34

Зеленський про ситуацію в Бахмуті: “Складно, тримаються”
15 Лютого 2023 16:01
62

Резніков заявив, що президент попросив його залишитися на посту
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки