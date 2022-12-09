Спецслужби Польщі: Путін – не єдиний винуватець війни, її веде вся імперська Росія

Хоча медіа постійно зосереджують увагу на російському диктаторі Володимирі Путіні, війну проти України розпочав і веде не лише він, а вся просочена імперською ідеологією Росія.

Про це заявив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору та заступник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

Жарин написав, що “ЗМІ… пишуть про рішення Путіна, розпускають чутки, шукають його психічні та фізичні захворювання”, і це створює враження, що війна проти України, – “особиста місія Путіна”.

Але називати війну проти України “війною одного Путіна” – це йти проти реальності, вважає Жарин. Він пише, що “агресія проти України, – це дії всієї держави” і “є результатом не особистих планів Путіна, а імперської політики Кремля”.

Він заявляє, що зосередження уваги на Путіні може створити ілюзію, що його звільнення “змінить Росію та уможливить “нормальну співпрацю”. Але на такі зміни сподіватися не можна”.

“Не один Путін відповідальний за агресивний імперіалізм Росії. Її політика не зміниться, навіть якщо в Кремлі відбудуться перестановки. Російський імперіалізм випливає з самої природи цієї держави”, і “щоб змінити це, доведеться зупинити російський імперіалізм”, – вважає Жарин.