Політика

Словенія приєднається до спільних закупівель боєприпасів для України

21 Квітня 2023 07:48
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зброя, словенія

Уряд Словенії має намір приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України, передає видання 24UR.

Згідно з інформацією видання, проєктну угоду між Європейським оборонним агентством (EDA) і Міністерствами оборони країн-учасниць буде підписано міністром оборони Мар’яном Шарецем і затверджено рішенням уряду.

У Міністерстві оборони Словенії пояснюють, що угода встановлює рамки для участі держав-членів у проєкті та містить положення про цілі, управління, фінанси, адміністрацію, укладення контрактів і відповідальність. Вона також передбачає захист секретної інформації, приєднання нових членів і прикінцеві положення щодо терміну дії, внесення змін, припинення дії або виходу з проєкту.

“Підписання проєктної угоди не створить жодних фінансових зобов’язань для Республіки Словенія, оскільки вона лише встановлює рамки для подальшої співпраці”, – наголосили у відомстві.

Таким чином, Словенія долучиться до спільних закупівель боєприпасів у рамках проєкту EDA, до якого долучилися 23 країни-члени ЄС і Норвегія.


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