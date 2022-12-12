Політика

Словаччина відкриває ремонтну базу для пошкодженої української військової техніки

12 Грудня 2022 14:00
13
Словаччина, допомога

У Словаччині в понеділок, 12 грудня, буде відкрито ремонтну базу для пошкодженої української військової техніки, яку потім назад повертатимуть в Україну.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер.

“У понеділок ми відкриємо ремонтну базу, де ремонтуватимуть пошкоджену військову техніку та повертатимуть її в Україну. Без сумнівів, в Україні буде мир, і ми будемо з вами, доки це не відбудеться, ми будемо з вами до кінця”, – сказав Качер.

Також він зазначив, що до останнього пакета військової допомоги, затвердженого Словаччиною, ввійшли “боєприпаси, пара тисяч ракет для МіГ-29, теплий одяг для солдатів, продукти харчування”.

“Я думаю, що це дев’ятий або десятий пакет, вартістю майже 11 мільйонів євро, що містить боєприпаси, пару тисяч ракет для МіГ-29, теплий одяг для ваших солдатів, продукти харчування для ваших солдатів і багато іншого. І ми продовжуватимемо це робити”, – наголосив Качер.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Грудня 2022 16:10
52

Якщо Путін піде. Зеленський спрогнозував, коли закінчиться війна
12 Грудня 2022 15:00
59

​​СБУ ідентифікувала 6-х російських генералів, які наказали захопити міста на Харківщині
12 Грудня 2022 14:42
27

Нацраді дозволять блокувати анонімні онлайн-медіа
12 Грудня 2022 12:50
76

Словаччина планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29
12 Грудня 2022 12:07
27

В країні залишається значний дефіцит потужності, – Укренерго
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
усі думки