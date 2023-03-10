Політика

Сі Цзіньпіна втретє обрали на посаду президента Китаю

10 Березня 2023 08:59
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Депутати Всекитайських зборів народних представників одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна головою Китайської Народної Республіки: це його третій термін поспіль

Про результати виборів звітували в офіційному інформагентстві китайського уряду “Сіньхуа”.

10 березня на сесії Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання Сі Цзіньпін був одноголосно обраний головою КНР і головою Центральної військової комісії. Він отримав усі 2952 голоси.

Журналісти CNN зазначили, що Сі Цзіньпін став першим головою КНР, якого обрали на третій термін.

“У Китаї президентство – або “голова держави” китайською мовою – це здебільшого церемоніальний титул. Реальну владу мають глава партії та військових  – дві ключові ролі, які Сі також обіймає і на які його було переобрано на ключовому з’їзді Комуністичної партії в жовтні. З усім тим, його перепризначення на посаду глави держави офіційно завершує його перехід у друге десятиліття при владі”, – мовиться в тексті.

Зазначається, що переобрання відбулося на тлі ширшої перестановки керівних ролей у центральному уряді, або державній раді, та інших державних організаціях, що ще більше посилює і без того міцний контроль Сі Цзіньпіна над владними важелями.

За даними CNN, очікується, що Лі Цянь, один з найбільш довірених протеже Сі, буде обраний прем’єр-міністром Китаю в суботу, 11 березня.


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