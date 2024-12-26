Президент Фінляндії закликав протидіяти тіньовому флоту РФ

Фінська поліція розпочала розслідування щодо можливого втручання іноземного судна у пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який з’єднує Фінляндію та Естонію через Балтійське море. Президент Фінляндії Александр Стубб після інциденту закликав посилити заходи протидії діяльності російського тіньового флоту.

Про це він написав у Х.

Президент повідомив, що отримав доповідь від поліції та прикордонної служби щодо пошкодження кабелю у Фінській затоці.

“Наші органи влади ефективно співпрацювали у розслідуванні. Нам потрібно бути готовими запобігати ризикам, які створюють судна російського тіньового флоту”, — наголосив Стубб.

Фінська поліція, у координації з прикордонною охороною та іншими службами, веде розслідування інциденту. Як повідомляє Reuters, правоохоронці вивчають можливу причетність до пошкодження іноземного судна, проте назву корабля не уточнили.



Кабель Estlink 2, потужністю 659 МВт, наразі працює в автономному режимі. 25 грудня фінський національний оператор Fingrid повідомив про пошкодження електролінії, яке призвело до припинення передачі електрики між Фінляндією та Естонією. Причину несправності поки не встановлено.

Арто Пахкін, голова диспетчерської служби Fingrid, зазначив:

“Можливість вандалізму не виключається, але ми розглядаємо ситуацію комплексно. Про точну причину повідомимо, як тільки вона стане відомою”.

За даними Fingrid, переривання з’єднання сталося 25 грудня о 12:26. Незважаючи на інцидент, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевнив, що це не впливає на електропостачання громадян країни.

“Навіть у Різдво влада готова до дій і уважно стежить за ситуацією”, — додав Орпо.