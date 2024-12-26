Таїланд приєднається до БРІКС

Речник уряду Таїланду Джіраю Хунгсуб повідомив, що країна прийняла запрошення стати партнером БРІКС.

Про це повідомляє Bangkok Post.

Запрошення було зроблено лідерами БРІКС під час 16-го саміту організації, що відбувся 23 жовтня в Казані.

Міністерство закордонних справ Таїланду планує повідомити Росію, яка наразі головує в БРІКС, про це рішення до кінця 2024 року, тобто до завершення її головування.

За словами представників МЗС Таїланду, партнерство з БРІКС сприятиме зростанню торгівлі, інвестицій, а також забезпеченню продовольчої та енергетичної безпеки країни. Крім того, це дозволить Таїланду зміцнити свою роль у розвитку міжнародного співробітництва та багатосторонніх відносин.

На даний момент Таїланд є однією з 13 офіційних країн-партнерів БРІКС, до числа яких входять також Алжир, Білорусь, Болівія, Куба, Індонезія, Казахстан, Малайзія, Нігерія, Туреччина, Уганда, Узбекистан і В’єтнам. Партнери організації беруть участь у її ініціативах із метою подальшого набуття статусу повноправного члена.