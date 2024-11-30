Трамп вимагає від країн БРІКС “прихильності” щодо використання долара

Обраний президент США Дональд Трамп попередив так звані країни БРІКС, що він вимагатиме від них зобов’язань, що вони не будуть створювати нову валюту як альтернативу використанню долара США. Інакше він встановить 100-відсоткові мита, передає Bloomberg.

«Ідея про те, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, поки ми стоїмо і спостерігаємо, – це КІНЕЦЬ», – заявив Трамп в суботу в своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

«Ми вимагаємо від цих країн зобов’язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100%-ми тарифами, і їм слід очікувати, що вони попрощаються з продажем в чудовій американській економіці», – додав він.

Трамп під час своєї передвиборчої кампанії пообіцяв, що зробить так, що країнам буде дорого коштувати відмова від долара США. І він погрожував використовувати тарифи, щоб змусити їх до цього. Сьогоднішня погроза набула нової актуальності, оскільки новообраний президент готується повернутися до влади в січні.

Трамп і його економічні радники обговорюють способи покарання як союзників, так і супротивників, які прагнуть брати участь у двосторонній торгівлі в інших валютах, окрім долара. Ці заходи включають розгляд таких варіантів, як експортний контроль, звинувачення у валютних маніпуляціях та збори з торгівлі.

Трамп вже давно підкреслює, що хоче, щоб долар США залишався світовою резервною валютою, заявивши в березневому інтерв’ю CNBC, що він «не дозволить країнам відмовитися від долара», тому що це було б «ударом по нашій країні».

Країни БРІКС – так спільно називають Бразилію, Росію, Індію, Китай і Південну Африку – обговорювали питання дедоларизації на саміті у 2023 році. Реакція проти домінування долара набрала обертів у 2022 році, коли США очолили зусилля із запровадження економічних санкцій проти Росії.

Економічні радники Трампа та його кампанії говорили, зокрема, про націленість на зусилля БРІКС.

«Немає жодного шансу, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна попрощатися з Америкою», – заявив Трамп.

Новообраний президент вже налякав світові ринки напередодні свого другого терміну погрозами накласти додаткові 10% мита на товари з Китаю і 25% мита на всі товари з Мексики і Канади, якщо ці країни не зроблять більше для того, щоб зупинити потік нелегальних наркотиків і нелегальних мігрантів через кордони США.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з Трампом у п’ятницю, щоб обговорити питання торгівлі та кордонів, намагаючись зменшити напруженість у відносинах між двома союзними країнами після тарифної загрози.