Політика

Сі Цзіньпін озвучив думку щодо війни в Україні перед поїздкою до РФ

20 Березня 2023 07:17
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росія, китай, війна

Лідер Китаю Сі Цзіньпін напередодні візиту в Росію розповів про ставлення до ситуації в Україні.

Голова КНР опублікував матеріал для російських ЗМІ перед візитом до Російської Федерації з державним візитом.

Основні тези китайського лідера, які були опубліковані у «Російській газеті»:

  • З початку минулого року спостерігається тотальне загострення української кризи. Китай на основі самої суті того, що відбувається, незмінно займає об’єктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам.
  • Озвучений мною ряд видінь є основним принципом Китаю при українському врегулюванні. Йдеться, зокрема, про необхідність дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН, поважати резонні заклопотаності всіх держав у галузі безпеки, підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання української кризи, та забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва та постачання.
  • Опублікована нещодавно “Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи” з урахуванням раціональних занепокоєнь усіх сторін максимально відображає єдність поглядів світової спільноти на подолання української кризи.
  • Документ є конструктивним чинником у нейтралізації наслідків кризи та просуванні політичного врегулювання. Складні проблеми не мають простих рішень.
  • Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи та шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної, комплексної, спільної та сталої безпеки, продовжуватимуть діалог та консультації в рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі.

Президент РФ Володимир Путін напередодні візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії заявив, що країна-агресор нібито готова до “політико-дипломатичного врегулювання” розпочатої нею загарбницької війни проти України.

Офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії заплановано на 20-22 березня.


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