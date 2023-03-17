Політика

Сі Цзіньпін має переконати Путіна піти з України — Сунак

17 Березня 2023 14:55
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росія, китай

Лідер Китаю Сі Цзіньпін повинен використати поїздку до Москви наступного тижня, щоб спонукати російського диктатора Володимира Путіна вивести війська з України, заявив речник прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака на брифінгу для журналістів.

Про це повідомляє Sky News.

“Якщо Китай хоче зіграти справжню роль у відновленні суверенітету України, то ми, очевидно, вітаємо це”, – сказав речник.

“Ми чітко розуміємо, що будь-яка мирна угода, яка не ґрунтується на суверенітеті та самовизначенні України, взагалі не є мирною угодою. Тож ми продовжуватимемо закликати Китай, як ми робили раніше, приєднатися до інших країн світу, закликаючи Путіна вивести свої війська”, – додав він.


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