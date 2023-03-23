Політика

Шведський парламент схвалив поставку Україні танків і установок Archer

23 Березня 2023 21:11
14
читать на русском →
допомога, швеція

У четвер, 23 березня, парламент Швеції підтримав пропозицію уряду щодо передачі Україні нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Риксдагу.

Пакет допомоги для України оцінюється в 630 млн доларів. Зазначається, що буде внесена додаткова поправка у бюджет цього року.

Україні буде поставлено танки, самохідні артилерійські установки Archer та HAWK (robotsystem 97), а також боєприпаси.

“Крім того, уряд може ухвалити рішення про продаж Великобританії 14 гармат артилерійських типу Archer, оскільки раніше країна передала артилерійські гармати Україні”, – йдеться у рішенні парламенту.

Швеція зараз має 48 одиниць Archer, з яких 24 використовуються шведськими Збройними силами. Інші 24 знаходяться на зберіганні. Окрім восьми танків Archer, десяти Leopard 2 Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 системами ППО та протитанковими засобами.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Березня 2023 18:27
141

ЄС відреагував на погрози Росії завдати ракетного удару по будівлі МКС у Гаазі
23 Березня 2023 20:09
41

Генштаб спростував інформацію щодо виходу рашистів з Нової Каховки
23 Березня 2023 15:53
59

Перші 4 винищувачі МіГ-29 від Словаччини вже в Україні
23 Березня 2023 15:01
19

Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу
23 Березня 2023 14:45
41

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі відкриє своє представництво в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки