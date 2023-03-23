Шведський парламент схвалив поставку Україні танків і установок Archer

У четвер, 23 березня, парламент Швеції підтримав пропозицію уряду щодо передачі Україні нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Риксдагу.

Пакет допомоги для України оцінюється в 630 млн доларів. Зазначається, що буде внесена додаткова поправка у бюджет цього року.

Україні буде поставлено танки, самохідні артилерійські установки Archer та HAWK (robotsystem 97), а також боєприпаси.

“Крім того, уряд може ухвалити рішення про продаж Великобританії 14 гармат артилерійських типу Archer, оскільки раніше країна передала артилерійські гармати Україні”, – йдеться у рішенні парламенту.

Швеція зараз має 48 одиниць Archer, з яких 24 використовуються шведськими Збройними силами. Інші 24 знаходяться на зберіганні. Окрім восьми танків Archer, десяти Leopard 2 Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 системами ППО та протитанковими засобами.