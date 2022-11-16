Політика

Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні

16 Листопада 2022 10:37
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допомога, швеція

Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме.

Про це заявив на пресконференції міністр оборони країни Пол Йонсон, повіомляє Aftonbladet.

Уряд Швеції у серед презентував зимовий пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин: гуманітарна, військова та політична підтримка по лінії ЄС.

Йдеться про пакет у 720 мільйонів шведських крон від уряду ($60 млн).

Окрім зенітних комплексів, військовий пакет включає автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження та засоби захисту, а також намети.

“Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн, – заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.


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