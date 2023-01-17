Шольц веде переговори про танки Leopard для України з союзниками

Німеччина обговорює з союзниками можливі постачання важких танків Leopard до України, але для будь-яких анонсів необхідно узгодити це питання з іншими країнами.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв’ю Bloomberg.

“Я завжди думаю про ситуацію… Ми завжди діємо разом з нашими союзниками та друзями – ми ніколи не діємо поодинці”, – заявив Шольц, коментуючи можливу передачу танків Україні.

Канцлер також зазначив, що його країна підтримує Україну “стільки, скільки необхідно, і всіма засобами, які вона може використати”. Але він уточнив, що одна з головних цілей зараз – не допустити війни між Росією та НАТО.

Зазначимо, що від уряду Німеччини залежить те, чи зможуть інші країни постачати в Україну Leopard, оскільки для цього потрібний відповідний дозвіл.