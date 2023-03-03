Політика

Шольц і Байден сьогодні зустрінуться і обговорять допомогу Україні, – Bloomberg

3 Березня 2023 09:57
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шольц, байден

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден 3 березня зустрінуться в Білому домі та обговорять співпрацю зі збільшення виробництва снарядів для українських бійців. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що у той час як США та Німеччина вже погодилися надіслати в Україну бойові танки та ЗРК Patriot на початку цього року, війська Сил оборони “все ще чекають на більшу частину цього обладнання та стикаються з нестачею основних артилерійських снарядів”.

Зеленський та союзники все частіше заявляють про брак боєприпасів для фронту, і Шольц намагається забезпечити постачання з інших країн, включаючи Бразилію та Катар, “але без особливого успіху”, пише видання.

Берлін вивчає можливість спільних закупівель у рамках Європейського Союзу, але брюссельська бюрократія може уповільнити цей процес, заявив німецький урядовець.

Одним із можливих рішень може бути перенесення частини виробництва в США, де більше потужностей. На думку Шольца, це дозволить Україні швидше отримати необхідні снаряди.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що, ймовірно, Шольц та Байден обговорять останні розмови з президентом Володимиром Зеленським, майбутній саміт НАТО в Вільнюсі та відносини з Китаєм.

“Хоч би що трапилося, це не викличе фанфар. Шольц їде до Вашингтона без звичайної пресделегації, і після зустрічі пресконференцію не заплановано. Представник уряду Німеччини сказав, що цього разу два лідери хочуть зберегти конфіденційність свого обговорення”, – підкреслили в статті.


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