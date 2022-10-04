Шойгу заявив, що вже мобілізував 200 тис. людей

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що за два тижні було мобілізовано 200 тис. росіян

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами понад 200 тис. осіб прибули до російських збройних сил у рамках “часткової” мобілізації, яка розпочалася 21 вересня.

Шойгу запевнив, що мобілізовані проходитимуть підготовку в навчальних центрах та на полігонах.

“Навчання особового складу сформованих підрозділів здійснюється на 80 полігонах та у шести навчальних центрах”, – сказав Шойгу.

Він додав, що відповідним посадовим особам доручено забезпечити мобілізованих необхідними комплектами одягу та іншим майном, призначити на військові посади.