Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
За його словами, під часткову мобілізацію підпадають ті, хто служив, має військову спеціальність та бойовий досвід.
Поділитися:
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
За його словами, під часткову мобілізацію підпадають ті, хто служив, має військову спеціальність та бойовий досвід.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал