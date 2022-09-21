Політика

Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів

21 Вересня 2022 09:53
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів. 

За його словами, під часткову мобілізацію підпадають ті, хто служив, має військову спеціальність та бойовий досвід.


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